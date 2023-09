Umfrage zeigt Ausmaß von sexuellen Übergriffen in Clubs

89 Prozent aller Übergriffe passierten im Club beziehungsweise in der Disco, aber auch der Heimweg ist für einige alles andere als sicher. Ein Drittel gab an, in Öffis übergriffige Erfahrungen gemacht zu haben, zehn Prozent in Taxis. Nicht einmal jeder Zehnte hat die Belästigung bei der Polizei angezeigt.

Bewusstsein für Übergriffe

Zu groß dürfte für viele noch die Scham sein – oder auch der Gedanke, eine Anzeige würde eh nichts bringen. Dort will die Club Commission ansetzen. Der Verein will einerseits das Bewusstsein für Übergriffe schärfen, andererseits auch Politik und Club-Betreiber zur Verantwortung ziehen.