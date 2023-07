Sexuelle Belästigung: Polizei sucht weitere Opfer

Er soll Frauen hinterher gegangen, ihnen Rock oder Kleid in die Höhe gezogen und auf ihr Gesäß geschlagen haben: Ein 19-jähriger Österreicher wurde bereits am 30. Juni in Wien-Margareten festgenommen. Kurz zuvor hatte er laut Polizei das Kleid einer 33-Jährigen hochgehoben.

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien waren dem Täter schon seit Längerem auf der Spur. Immer wieder gingen Meldungen bei der Polizei über derartige Übergriffe ein. Seit Mai sind der Polizei 12 entsprechende Fälle bekannt. Bei den Opfern handelte es sich immer um wahllos ausgewählte Frauen im Alter von 17 bis 33 Jahren. Immer fanden die Übergriffe auf offener Straße statt.

Sowohl tags als auch nachts wurden Frauen in den Bezirken Wieden und Margareten belästigt. In einigen Fällen griff der Täter den Frauen auch zwischen die Beine. Manchmal entblößte er sich auch selbst.

Die Festnahme gelang schließlich zivilen Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS). Der 19-jährige Verdächtige wurde dabei leicht verletzt. Er zeigte sich laut Polizei geständig. Doch die Ermittler vermuten, dass es deutlich mehr Opfer geben könnte.

Betroffene werden gebeten, sich unter 01/31310-33800 zu melden.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen mehrerer Strafttaten gegen die sexuelle Integrität, Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung.