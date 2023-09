Übergriffe in Nachtclubs: Warum Code "Ist Luisa da?" nicht reicht

Fremde Hände an der Hüfte, ein unfreiwilliger Kuss, aufdringliche Anmachsprüche. Wer solche Annäherungsversuche in Clubs erlebt, kann an der Bar nach Luisa fragen. Luisa ist ein Code, der den Mitarbeitern signalisiert, dass ein Übergriff passiert.

Eine Schutzmaßnahme, die in der Theorie einen konkreten Handlungsablauf seitens des Personals in Gang setzt, in der Praxis aber oft zu Überforderung führt. Das weiß auch Chiara, die in Graz in der Nachtgastronomie als Kellnerin arbeitet und am Dienstag bei der Präsentation der Initiative „IG Clubkultur“ von ihren Erfahrungen berichtete.