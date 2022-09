Übung: WEGA-Einsatzkräfte seilten sich von Riesenrad ab

35 Polizisten waren am Mittwoch den gesamten Tag im Einsatz: Am Wiener Riesenrad sowie an der Jedleseer Brücke übten die Einsatzkräfte das Abseilen von Personen in Not. Auch der Innenhof der Roßauer Kaserne wurde kurzerhand zum Übungsplatz umfunktioniert: "Ziel dieser Übung war es, Personen zu befreien, die sich auf Bäumen oder anderen Holzgeräten festgekettet haben", sagt Polizeisprecher Philipp Haslinger.