Überwachung von Mistplatz mit Drohne resultierte mit weiterer Festnahme

In den vergangenen Wochen musste die Polizei einen Mistplatz der MA 48 in der Donaustadt mit einer Drohne überwachen. Grund sind mehrere Personen, die in der Vergangenheit durch ein Loch im Zaun in das Gelände eingedrungen waren.

Am 7. Oktober konnte die Polizei einen 36-jährigen Kenianer wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls festnehmen. Am Mittwochabend wurden zwei weitere verdächtige Personen wahrgenommen, die sich in Richtung des Mistplatzes bewegten. Mittels Drohne wurden sie beobachtet, wie sie ein Loch in den Maschendrahtzaun schnitten. Danach begaben sie sich zu den Containern.