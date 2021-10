Opfer verletzt und ausgeraubt: Fünf Männer in Wien festgenommen

Nach intensiver Ermittlungsarbeit konnte das Landeskriminalamt Wien - Ermittlungsbereich Raub - fünf Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren festnehmen.

Die Bande soll in der Nacht vom 7. auf 8. September insgesamt drei Raube in der Innenstadt und in der Leopoldstadt verübt haben. Am Treppelweg und beim Morzinplatz haben die Männer laut Polizei Geld von Opfern gefordert.

Die drei Opfer wurden auch mit dem Tod bedroht und geschlagen. Ihnen soll Geld im oberen zweistelligen Eurobereich, ein Fahrrad sowie zwei Handys geraubt worden sein.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um junge Männer aus Österreich, Rumänien und Russland. Alle fünf wurden in eine Justizanstalt gebracht.

Verpassen Sie keine Meldung von Feuerwehr, Polizei und Rettung mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: