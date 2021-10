Raub in Favoriten: Polizei sucht nach Jugendbande

Sie dürften ihn aufgefordert haben, in die nahegelegene Wielandgasse mitzukommen, wo sie ihn in ein Wohnhaus gezerrt und sein Handy weggenommen haben sollten. Eine Passantin bemerkte den Vorfall und forderte die mutmaßlichen Täter auf, das Handy zurückzugeben, was sie auch gemacht haben. Danach haben sie den Ort verlassen.