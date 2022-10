Überfall in Wien: Räuber kam mit dem Taxi und wurde fotografiert

Ein 29 Jahre alter Räuber ist am Freitagabend nach einem Überfall auf ein Elektronik-Geschäft in Wien-Margareten rasch ausgeforscht und festgenommen worden. Er soll eine Verkäuferin mit einem Messer bedroht und mehrere Handys und Laptops geraubt haben. Ein im Geschäft anwesender Zeuge fotografierte den Räuber, dadurch konnte er rasch identifiziert werden. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, berichtete die Polizei am Samstag.

Taxifahrer verweigerte Flucht-Fahrt

Gegen 17.30 Uhr verständigte der Zeuge die Polizei. Der Räuber soll laut dem Mann bereits mit einem Taxi zum Geschäft in der Reinprechtsdorfer Straße gekommen sein. Außerdem soll er den Lenker aufgefordert haben, zu warten. Nach dem Überfall verweigerte der Taxifahrer die weitere Fahrt, woraufhin der Mann zu Fuß flüchtete, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger.

Die Ermittler forschten den 29-jährigen Mann aus Angola als Täter aus. Er wurde an seiner Wohnadresse gefasst, sowohl das Messer, als auch die Schuhe, die er beim Überfall getragen hat, wurden sichergestellt. Die Beute wurde nicht aufgefunden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte geführt. Der 29-Jährige befand sich am Samstag in polizeilicher Anhaltung.