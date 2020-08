Überfall auf Strebersdorfer Ordensbrüder: Neue Details in Kriminalsendung

Im Dezember 2018 sind in Wien-Floridsdorf sechs Ordensbrüder brutal überfallen worden - die Tätersuche verlief bisher ohne Erfolg. Trotz Phantombild und ausgeschriebener Belohnung von 30.000 Euro fehlt vom Verdächtigen jede Spur. Die Ermittler hoffen nun durch die Aufarbeitung des Falls in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ auf neue Hinweise aus der Bevölkerung. Bekannt wurden Details zum Überfall.

So soll der Täter damals mitten im Überfall auf die Ordensbrüder seine Maskierung - Haube und aufgeklebter Bart - abgelegt haben. Laut dem ZDF-Bericht, der in Zusammenarbeit mit den Wiener Ermittlern entstand, soll der Mann dann einen Missbrauchsfall an der Wiener Schule des Ordens zur Sprache gebracht haben. Er wollte Namen von Lehrern wissen, die an der mutmaßlichen Misshandlung eines Schülers beteiligt gewesen sein sollen. Dann notierte sich der Täter mehrere Namen von Ordensbrüdern auf einem Zettel, welchen er bei der überhasteten Flucht jedoch liegen ließ.