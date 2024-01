Raubüberfälle in Wien: Täter bedrohten Angestellte mit Messer

Zwei Raubüberfälle beschäftigten Freitagnachmittag die Wiener Polizei: So versuchten zwei Täter, eine Trafik in Döbling sowie einen Supermarkt in Donaustadt zu berauben, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Samstag.

Kurz vor 17 Uhr soll ein junger Mann im Supermarkt eines Einkaufszentrums in Donaustadt auf das Kassenband gesprungen sein und eine Angestellte mit einem Messer bedroht haben: Dann nahm er Bargeld aus der Kassenlade und versuchte zu flüchten.

Zeugen schritten jedoch ein und hielten den 18-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das geraubte Bargeld sowie die mutmaßliche Tatwaffe wurden sichergestellt. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.