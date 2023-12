Bewaffneter Raubüberfall auf Wiener Supermarkt: Täter flüchtig

Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr soll ein bisher unbekannter Täter in einer Supermarktfiliale in Wien-Hirschstetten kurz nach Geschäftsschluss einen Raub begangen haben. Zwei Mitarbeiterinnen, die sich noch im Büro der Filiale befanden, sollen von dem unbekannten Täter mit einer Schusswaffe in der Hand bedroht worden sein. In weiterer Folge soll der Verdächtige die Bargeldbestände der Filiale an sich genommen haben.