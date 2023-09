Nach Raubüberfall in Trafik: Täter flüchtete auf Tretroller

Ein noch unbekannter Täter betrat am Donnerstag um 12 Uhr eine Trafik in der Erlaaer Straße in Liesing. Dort forderte er offenbar eine Angestellte auf, die Kassenlade zu öffnen, während er sie mit einer Schusswaffe bedrohte.

Als sich die Frau weigerte, gab der Verdächtige mit der Gaspistole einen Schuss in die Luft ab. Im Anschluss soll er die Kassenlade selbstständig entleert haben. Er flüchtete mit einem schwarz-orangenen Tretroller vom Tatort.