U4-Panne: 16 Schüler im Spital

Ein heiterer Klassenausflug endete am Montagvormittag für eine Schülergruppe im Wilhelminenspital. 16 Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren sowie zwei Betreuerinnen wurden im Krankenhaus versorgt, drei mussten sogar etwas länger bleiben.

Gegen 11 Uhr hatte es wieder einmal eine Rauchentwicklung in der U-Bahn gegeben. In der U4-Station Schottenring sorgte ein verschmortes Kabel für Qualm. Während der Bahnverkehr zwischen Friedensbrücke und Landstraße eingestellt wurde, rückte die Wiener Rettung mit einem Großaufgebot an.