U-Bahn-Sperre: U2 fährt an zwei März-Wochenenden nur bis Praterstern

Auf Öffi-Fahrer kommt im März erneut eine Teilsperre zu, diesmal trifft es die Linie U2 . Die Linie wird an den Wochenenden von 2. bis 4. März sowie von 16. bis 18. März nur zwischen Praterstern und Seestadt verkehren.

Die Sperren beginnen jeweils am Samstag um 0:30 Uhr und dauern bis Montag, 4 Uhr morgens an. Informiert wird von den Wiener Linien über die Sperre auf Informationsblättern, die aktuell in den U-Bahnstationen angebracht werden.