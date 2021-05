Wie komme ich trotz der U2-Sperre ans Ziel?

Das zentrale Ersatzangebot der Wiener Linien wird die neue Straßenbahnlinie U2Z. Diese verkehrt ab Montag entlang des Rings zwischen Schottenring und Karlsplatz und bindet alle stillgelegten U2-Stationen an. Zusätzlich steht auch das bekannte Öffi-Angebot abseits der U2 zur Verfügung; die U1 wird zu den Hauptverkehrszeiten verstärkt geführt.

Und wenn Sie fit sind und ein bisschen Zeit haben, können Sie kürzere Wege natürlich auch zu Fuß zurücklegen und die Pracht der Ringstraßenbauten genießen.

Wie komme ich zum Rathaus?

Neben der U2Z ist das Rathaus auf der Ring-Seite auch durch die Straßenbahnlinien 1, D und 71 (Station Rathausplatz, Burgtheater) sowie auf der Zweierlinie über die Linie 2 (Station Rathaus) erreichbar. Vom Schottentor ist es auch nur ein kurzer Spaziergang zum Rathausplatz.

Wie komme ich zum Volkstheater?

Der Knotenpunkt ist durch die U3 angebunden. Fahrgäste aus dem Norden der Stadt steigen am besten bereits am Praterstern in die U1 um und wechseln am Stephansplatz in die U3. Alternativ stehen die Ring-Bims U2Z, 1, 2, D und 71 zur Verfügung.

Wie komme ich zum Museumsquartier?

Zwischen Volkstheater und Museumsquartier liegt die kürzeste Distanz zwischen zwei Stationen im Wiener U-Bahn-Netz. Sie können also entweder via (U1 und) U3 zum Volkstheater fahren und zum MQ spazieren oder sie nutzen die Ring-Straßenbahnen U2Z, 1, 2, D oder 71.

Wie komme ich zum Karlsplatz?

Der größte Wiener Öffi-Knotenpunkt ist auch trotz der U2-Sperre einfach und auf vielfältige Weise zu erreichen. Fahrgäste aus dem Norden können entweder am Praterstern in die U1 oder am Schottenring in die U4 wechseln, beide Linien halten am Karlsplatz. Und auch vor der Oper halten die Bims U2Z, 1, 2, D und 71.

Zusätzlich verbindet die Buslinie 2A den Karlsplatz quer durch die City mit dem Schwedenplatz (U1, U4) - in Fahrtrichtung Norden via Herrengasse (U3), in Fahrtrichtung Süden via Stephansplatz (U1).

Größere Sperre dieses Wochenende

Für die Einrichtung des U-Bahn-Betriebes zwischen Seestadt und Schottentor ab Montag müssen in den Tagen davor betriebliche Adaptierungen durchgeführt werden. Daher fährt die U2 von Freitag, 28. Mai (Betriebsbeginn) bis Sonntag, 30. Mai (Betriebsschluss) nur zwischen Seestadt und Praterstern.

Die Ersatz-Straßenbahnlinie U2Z fährt an diesen drei Tagen zwischen Praterstern und Karlsplatz. Zusätzlich stehen die Linien U1, U3, U4, D, 1, 2 und 71 als Alternativen zur Verfügung.