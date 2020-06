U1-Ausbau: Variante Rothneusiedl möglich

„Wichtig ist: Die ursprünglich geplante Endstelle Rothneusiedl bleibt als Option weiter aufrecht“, betonte Brauner am Mittwoch. Wien könnte somit in Zukunft bekommen, was in Städten wie Berlin oder Stockholm längst selbstverständlich ist: Eine U-Bahn-Gabelung mittels derer die U1 im Bereich der Station Alaudergasse künftig abwechselnd Rothneusiedl oder Oberlaa anfahren könnte. Die dazu benötigte Weichenanlage wird jedenfalls errichtet. Wann die Strecke nach Rothneusiedl – sie wäre um 200 Millionen Euro teurer gewesen – erschlossen wird, ist noch völlig offen. „Das hängt von der weiteren Stadtplanung ab“, heißt es bei den Wiener Linien. Bisher gelang es der Politik nicht, die für die Rothneusiedl-Variante nötigen Privat-Gründe zu kaufen. „Mit der Option auf einen zusätzlichen Ast können wir aber jederzeit flexibel auf das Wachstum der Stadt reagieren“, betonte Vassilakou. Sie will auch Potenziale für Garagen und Park-and-Ride-Anlagen entlang der neuen Strecke ausfindig gemacht haben.

Kritik kommt von der Opposition. ÖVP-Landesgeschäftsführer Alfred Hoch: „Es ist unverständlich, dass die Verlängerung nicht zur S1 geführt wird. Damit werden Oberlaa und Rothneusiedl vom Pendlerverkehr erdrückt werden.“ Für die FPÖ kommt die Verlängerung in den Süden um Jahre zu spät.