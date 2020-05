U-Kommission zu Vereinen geht nach Corona-Pause weiter

Blümel war zwischen 2015 und 2017 Präsident des Vereins. Dieser bezog in den vergangenen Jahren jeweils Fördermittel der Stadt in der Größenordnung zwischen rund 57.000 und 70.000 Euro jährlich. Die FPÖ, die die U-Kommission initiiert hat, reiht "Modern Society“ laut dem Einsetzungsantrag in jene Liste der Organisationen ein, bei denen „Missstände bei der Gewährung und Subvention durch die Stadt Wien“ dokumentiert seien. Die ÖVP dementiert jegliche Unregelmäßigkeiten.