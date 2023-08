U-Bahnen: Verspätungen im Morgenverkehr

Baustellen

Erinnerung: Wegen Gleisbauarbeiten ist bis inkl. 3. September nur ein eingeschränkter Betrieb der Linie U1 zwischen Oberlaa und Reumannplatz möglich. Am Reumannplatz ist zur Weiterfahrt ein Umstieg zu einem anderen Zug notwendig. Zwischen Oberlaa und Reumannplatz können die Züge nur alle 12 Minuten fahren. In den Stationen Altes Landgut und Troststraße fahren die Züge in beide Richtungen auf Gleis 2 ab. Während der Nacht-U-Bahn kann die U1 durchgehend zwischen Oberlaa und Leopoldau fahren. In den Stationen Altes Landgut, Troststraße und Reumannplatz fahren die Züge in beide Richtungen auf Gleis 2 ab.

Wegen Bauarbeiten fährt die U6 bis inklusive 27. August nicht zwischen Alterlaa und Am Schöpfwerk. Weichen Sie auf den Ersatzbus U6E oder großräumig auf die S-Bahn und Badner Bahn aus.