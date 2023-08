Öffi-Baustellen: Drei Linien nehmen Vollbetrieb wieder auf

In der U1-Station Reumannplatz in Fahrtrichtung Leopoldau wird noch zwei Wochen lang an den Gleisen gearbeitet. Rechtzeitig zum Schulbeginn am 4. September soll alles fertig sein. Bis dahin müssen Fahrgäste, die bis Oberlaa fahren wollen, am Reumannplatz in eine andere U-Bahn umsteigen. Diese steht am gegenüberliegenden Gleis bereit und pendelt alle 12 Minuten nach Oberlaa. Übrigens: Die Nacht-U-Bahn fährt durchgehend.