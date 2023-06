Starkregen: Mehrere U-Bahn-Stationen überschwemmt

Generell wird sich die Wetterlage vor allem im Osten Österreichs in den kommenden Tagen wenig ändern. Das liegt am Einfluss sehr feuchter Luftmassen, ein schwaches Tief sorgt dabei laut Wetterdienst Ubimet täglich für Schauer und Gewitter, die lokal zu ergiebigen Regenmengen führen. Nahezu täglich kommt es derzeit auch zu neuen Stationsrekorden, wie etwa in Wels am Montag und in Bruckneudorf am Dienstag. "Mit einer Tagessumme von 111 Litern pro Quadratmeter ist in Bruckneudorf in 24 Stunden doppelt so viel Regen gefallen, wie sonst in einem durchschnittlichen Juni", analysiert Meteorologe Manfred Spatzierer.

Zumindest bis Samstag ist keine nennenswerte Änderung der Wetterlage in Sicht, die Unwettergefahr bleibt hoch. Im Westen warten dagegen einige Sonnenstunden mit bis zu 26 Grad.