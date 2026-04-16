Wiener Linien: 76 Millionen Euro sind verpufft

Das Schienennetz von Wiens Straßenbahnen und U-Bahnen wird immer maroder. Obwohl die Wiener Linien in den vergangenen zwei Jahren stolze 76 Millionen Euro in Gegenmaßnahmen investiert haben, stieg die Zahl der Langsamfahrstellen in dieser Zeit sogar um ein weiteres Drittel.

Vor zehn Jahren gab es an lediglich 49 Stellen spezielle Geschwindigkeitslimits für die Öffis. Bis 2023 stieg die Zahl bereits auf 147, was zu entsprechender Kritik vom Stadtrechnungshof führte, der auf Begehren der ÖVP eine Prüfung durchgeführt hatte. Das entspricht rund sieben Kilometern, wo Bim und U-Bahn unmittelbar ausgebremst werden, vor allem wegen Schäden am Gleiskörper. Die Wiener Linien hielten laut Stadtrechnungshof nicht einmal die selbst vorgegebenen Ziele ein. Präventivmaßnahmen sollten jedenfalls gesetzt werden, urgierten die Prüfer. Als Maßnahme wurde etwa das „Schienenschleifen“ vorgeschlagen. Dies solle eine Unbenutzbarkeit der Gleise aufgrund von Überalterung verhindern.

Wiener Linien: 76 Millionen Euro für „Netz erst recht“ Noch bevor der Endbericht publik wurde, versuchten die Wiener Linien gegenzusteuern: Unter dem Titel „Netz erst recht!“ erneuern wir in den kommenden Jahren Gleise, Weichen, Tunnel, Brücken, Stellwerke, Aufzüge und Rolltreppen. (...) 2024 und 2025 modernisieren die Wiener Linien im Straßenbahn-Netz knapp 20 Kilometer Gleis und über 80 Weichen. Allein in die Erneuerung der Straßenbahngleise investieren die Wiener Linien in diesen beiden Jahren 76 Millionen Euro, hieß es damals.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HARALD SCHNEIDER Teures Bauprogramm mit wenig Nutzen

Aktuelle Zahlen wollen die einstigen Verkehrsbetriebe auf Anfrage nicht nennen. Die letzte offizielle Zahl stammt aus einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz gegen Ende der Baustellensaison vergangenen September, da mussten die Wiener Linien bereits 188 Langsamfahrstellen zugeben, was mittlerweile rund neun Kilometer betrifft. Allein 23 Bereiche im U-Bahn-Netz sind bereits betroffen. Insgesamt 13 Gleis-Abschnitte im gesamten Öffi-Netz sind komplett gesperrt, bei 42 weiteren dürfen nur maximal fünf oder zehn km/h gefahren werden. Dabei sind nicht nur Schienen in der Peripherie betroffen, allein rund um die Innenstadt wurden demnach sechs Langsamfahrstellen verfügt, zum Beispiel am Karlsplatz oder Schwedenplatz. Sieben weitere befinden sich im Bereich des Gürtels, weitere neun im Umfeld des Rathauses.

ULF und Flexity als Schwergewichte Glaubt man Einträgen in Internetforen, dann dürfte die Zahl eher weiter zu- statt abnehmen. Erst vor kurzem soll es etwa eine weitere Einbremsung auf der U4 gegeben haben. Als eine der Ursachen wird auch genannt, dass heutige Garnituren wie ULF und Flexity über 40 Tonnen und damit fast das Doppelte ihrer Vorgängermodelle wiegen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Wien/David Bohmann Februar 2026: Beschleunigungsoffensive mit vier Jahre alten Erkenntnissen der TU Wien

Erst Mitte Februar gab es eine große Präsentation der Wiener Linien gemeinsam mit Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), wie man die Öffis künftig beschleunigen kann. Dabei wurde erklärt: „Geplant sind unter anderem weitere Ampelbevorrangungen und grüne Wellen für Bus und Bim, die Beseitigung neuralgischer Öffi-Blockierer-Hotspots, die Anpassung von Abbiegerelationen des motorisierten Individualverkehrs sowie die Schaffung von zusätzlichen eigenständigen Bus- und Straßenbahnspuren.“

Geheimstudie der Technischen Universität Wien als neues Konzept Was dabei kein Thema war: All dies ist den Wiener Linien seit mindestens vier Jahren aus einer Studie bekannt, die in der Schublade liegt. Die TU Wien soll dabei herausgefunden haben, wie man die Fahrzeiten von verschiedenen Straßenbahnlinien mit den nunmehrigen „Neuerungen“ um bis zu 50 Prozent beschleunigen könnte. Doch die Studie liegt seit 2022 unter Verschluss. Alle Anfragen dazu - politischer, medialer Natur und nach dem Informationsfreiheitsgesetz - wurden abgeschmettert. Warum diese „Geheimstudie“ mit Verspätung nun doch umgesetzt wird, ist unklar.

„Mehr Tempo für Bim und Bus hat die Rot-Pinke Stadtregierung heuer großmundig verkündet“, kritisiert die Grüne Mobilitätssprecherin Heidi Sequenz. „Wie das bei 188 Langsamfahrstellen umgesetzt werden soll, bleibt allerdings fraglich. Auf rund fünf Prozent des gesamten Schienennetzes sind die Schienen so kaputt, dass die Straßenbahn dort oft nur 15 km/h fahren kann. Wenn es nicht endlich einen klaren Plan und vor allem Budget für die Sanierung der Schienen gibt, wird das Schneckentempo der Bim bleiben“.