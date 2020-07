U-Bahn-Bau: Zu den Tunnelgräbern gesellen sich die Archäologen

Die Stadtarchäologie wurde von Anfang an eingebunden. Spannend gestaltet sich die Angelegenheit vor allem dadurch, dass das U-Bahn-Netz nach einigen Projekten in den Außenbezirken nun wieder innerstädtisch wächst. Gegraben wird dabei von den Wiener Linien in beachtlichen Tiefen von mehr als 30 Metern.

Für Laien mag diese Zahl nach perfekten Voraussetzungen für spannende Funde klingen, tatsächlich ist der Bereich, in dem die Tunnel verlaufen, aber archäologisch kaum mehr relevant. Denn "anthropogene Reste", also menschliche Spuren, sind dort eher nicht zu finden. Gerade in den Vorstädten - und damit sind hier alle Stadtteile außerhalb des historischen Zentrums gemeint - liegt die Vergangenheit oft knapp unter der Oberfläche verborgen, wie Projektleiterin Kristina Adler-Wölfl betonte.

Somit sind aus archäologischer Sicht vor allem die sechs U-Bahn-Stationen interessant, bei denen gewerkt wird. Insgesamt fast 25 Grabungsflächen wurden dort definiert, berichtete die Archäologin. Aber auch bei Haussicherungen - der offizielle Terminus lautet "Hausertüchtigungen" - entlang der Trasse darf man einen Blick in den Untergrund werfen. Dabei werden Fundamente oder Böden verstärkt, was ebenfalls Erdarbeiten nötig macht.