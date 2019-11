Stadtarchäologie: Luxus in Zeiten der Wirtschaftskrise

1922 war ein hartes Jahr. Die Arbeitslosigkeit war hoch, die Bevölkerung hatte sich kaum vom Ersten Weltkrieg erholt. Zudem herrschte Hyperinflation und obwohl die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschösterreichs in Wien die Absolute erreicht hatte, waren viele Reformen kaum angelaufen. Dass just zu dieser Zeit im Schatten der Karlskirche ein Einkaufszentrum für Luxuswaren eröffnete, gefiel nicht allen Wienern.

Noch am 12. Dezember hielten Arbeitslose vor dem neu eröffneten Gebäude eine Kundgebung ab. Obwohl wenige Tage zuvor beieinem Wohltätigkeits-Weihnachtsmarkt Spenden gesammelt worden waren.

Es ist ein fast vergessenes Stück Stadtgeschichte, das Archäologen und Historiker kürzlich präsentierten: Im Zuge der Generalsanierung des Wien Museum wurden die Beton-Fundamente des historischen Shoppingcenters freigelegt.

Zwar war bekannt, dass sich an dieser Stelle Verkaufshallen befunden haben. Doch welche Rolle diese im „Roten Wien “ gespielt haben, musste Stadtarchäologin Heike Krause erst recherchieren. Sie entdeckte nicht nur den Bauakt. „Händler haben ihre Produkte auch in den Zeitungen aus der Zeit angepriesen“, berichtet sie. In den 3.000 Quadratmeter großen Verkaufshallen und 1.800 Quadratmeter Ausstellungsfläche wurden Pelze, Hüte, Schirme, Schuhe Automobile, Motorräder und „Phänomobile“ – Dreiräder – angeboten.

Selbst Museumsdirektor Matti Bunzl wusste nichts von der Existenz der Luxus-Mall – obwohl sich im Archiv mehrere Fotografien von damals befinden. „Die Stadt ist voller Geschichten, die zwar nicht unbedingt geheim sind, die aber niemand kennt“, freut er sich nun über den Fund.