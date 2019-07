Wiener Stadtarchäologen finden Fragmente aus dem Mittelalter

Gerber, Schuster und Kürschner waren hier am Werdertor einst daheim: Berufe, die Wasser brauchten. Auskunft darüber geben die Reste einer alten Ufermauer, die nun im Zuge von Bauarbeiten in der Werdertorgasse 6 in der Wiener Inneren Stadt freigelegt wurden. Sie geben Hinweise darauf, dass der Altarm der Donau anders verlief als bisher angenommen.