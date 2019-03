Türsteher schwer verletzt: Polizei sucht zwei Verdächtige

Zwei Türsteher einer Wiener Innenstadt-Disco wurde bei einem Angriff von vier jungen Männern schwer verletzt, zumindest einer von ihnen soll ihnen Mitglied der berüchtigten Goldenberg-Bande sein. Die Türsteher wurden unter anderem mit einem Messer attackiert. Sie erlitten Gesichtsverletzungen und Schnittwunden.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 1. Dezember des Vorjahres. Gegen 3.40 Uhr in der Früh wollten die jungen Männer in den Club in der Johannesgasse. Doch der Türsteher ließ sie nicht hinein. Sie sollen zu dem Zeitpunkt bereits aggressiv gewirkt haben. "Ich steche dich ab!", soll daraufhin ein abgewiesener Gast geschrien und sein Messer gezückt haben. Die anderen Beteiligten sollen auf den Mann eingeprügelt haben. Als ein weiterer Türsteher zu Hilfe eilte, gingen sie auch auf ihn los.