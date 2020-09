TU Berlin legt Alternativen zur neuen Wiener Westausfahrt vor

Davon abgesehen hätte das Projekt negative Auswirkungen auf den Wienfluss, der als Frischluftschneise bis dato kalte Luft in die Innenstadt transportiere.

Vier Fahrbahnen in Penzing

Vor allem leuchtet Loidl-Reisch nicht ein, warum die fünf Fahrspuren auf der besiedelten Hietzinger Seite verlaufen sollen - und nicht auf Penzinger Seite, wo ohnehin die unverrückbare Westbahnstrecke verlaufe.

Der rote Faden in den Alternativvorschlägen ihrer Studenten ist daher eine Trassenbündelung nördlich des Wienflusses - also in Penzing. Dort sehen die meisten Entwürfe jeweils zwei stadtauswärts und zwei stadteinwärts führende Fahrstreifen neben der Bahn vor. In den 14. abbiegen könnten die Verkehrsteilnehmer weiterhin nur über die Auhofstraße.