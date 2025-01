Tschetschenische "Sittenwächter" laut Studie nicht vorrangig religiös motiviert

Die Dokustelle politischer Islam hat sich der tschetschenischen Community gewidmet. Die in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik veröffentlichte Studie zur Diaspora trägt den Titel " Jihadismus und 'Sittenwächter ' in Europas tschetschenischer Community". Sittenwächter würden sich neben der Scharia, dem islamischen Recht, vor allem auf das "Adat", das tschetschenische Gewohnheitsrecht, beziehen, so die Erkenntnis der nicht repräsentativen Studie.

Der tatsächliche Kampf für den "Islamischen Staat" (IS) sei dabei für einige eher "Mittel zum Zweck" gewesen. Aufgrund mehrerer Kriege sowie den Massendeportationen unter Stalin 1944 verbinde viele Tschetschenen ein kollektives Trauma und eine ablehnende Haltung gegenüber Russland, der Kampf für den IS sei auch als Kampf gegen Russland zu verstehen.

Der Erstkontakt der Befragten mit dem IS bzw. IS-Propaganda verlief dabei mehrheitlich über das Internet, in den Interviews wurde aber auch von Radikalisierung im Gefängnis sowie mehrfach von Radikalisierung in einer Wiener Moschee berichtet.

"Sittenwächter" nicht vorrangig religiös motiviert

Eine vorrangig religiöse Motivation bei selbst ernannten "Sittenwächtern", wie jenen die im August 2022 in Wien festgenommen wurden, da sie tschetschenische Frauen bedroht und verfolgt hatten, wenn diese "zu westlich" bzw. nicht den tschetschenischen Moralvorstellungen entsprechend auftraten, konnte die Studie nicht nachweisen. So wurde argumentiert, dass es eines der Hauptinteressen von "Sittenwächtern" in der tschetschenischen Community in Österreich sei, Beziehungen und Ehen zwischen tschetschenischen Frauen und nicht-tschetschenischen Männern zu verhindern, um "tschetschenische Blutlinien" zu erhalten. Im Islam hingegen wäre eine Beziehung zwischen einer Tschetschenin und einem Nicht-Tschetschenen erlaubt, solange beide dem Islam angehörten.