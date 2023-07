Tritte und Pfefferspray in McDonald's-Küche: Polizisten schuldig

Was reichlich skurril begann, mündete in einem Strafprozess gegen drei Polizeibeamte und mit (nicht rechtskräftigen) Schuldsprüchen gegen eine Polizistin sowie ihren ehemaligen Kollegen am Montag.

Ein ehemaliger Mitarbeiter, von dem sich das Unternehmen Monate zuvor einvernehmlich getrennt hatte, kam am 1. August des Vorjahres ohne Grund in eine McDonald's-Filiale in der Wiener Innenstadt, zog sich in der Mitarbeitergarderobe um und nahm die Arbeit in der Küche auf.

Als er sich beharrlich weigerte, die Räumlichkeiten zu verlassen, rief der Geschäftsführer schließlich die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten war der Mann damit beschäftigt, in der Küche "Chicken McNuggets" zuzubereiten. Der Aufforderung der Polizisten, sie in die Büroräumlichkeiten zu begleiten, folgte der ehemalige Mitarbeiter noch, aber dann eskalierte die Lage.