Gewaltvorwurf gegen Polizei: Beamte im Dienst, Ermittlungen laufen

Zwei Tage der Veröffentlichung eines Puls24-Videos, das einen Fall von Polizeigewalt in Wien zeigen soll, sind die betreffenden Polizisten weiter regulär im Dienst. Die Szenen ereigneten sich nach einer Bluttat in Simmering am Montag.

"Wir haben alles derzeit vorliegende Videomaterial bereits gesichtet und es laufen die Ermittlungen. Derzeit gibt es noch keinen Anlass für dienstrechtliche Konsequenten", sagt Polizeisprecher Markus Dittrich dem KURIER.

