Trio nach Motorraddiebstahl in Wien festgenommen

Am Donnerstag hatte ein Mann in einer Polizeiinspektion Anzeige erstattet. Er gab an, dass sein Motorrad gestohlen wurde. Die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, Ermittlungsbereich Diebstahl, konnten in Zusammenarbeit mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität (EGS) am Währinger Gürtel in Alsergrund einen verdächtigen Kastenwagen ausforschen und anhalten.

Mittäter ausgeforscht

Im Fahrzeug saßen die drei verdächtige Männer aus Polen. Im Laderaum befanden sich die gestohlenen Bikes sowie mehrere Elektrogeräte, Haushaltsgeräte wie auch elektrisches Werkzeug. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Bei den weiteren Ermittlungen konnten auch ein weiterer Mittäter sowie ein Unterkunftsgeber ausgeforscht und angezeigt werden.