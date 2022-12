Trio beging 26 Einbruchsdiebstähle in Niederösterreich und Wien

In unterschiedlichen personellen Zusammensetzungen soll ein Trio 26 Einbruchsdiebstähle in Geschäfte, Wohnobjekte, Kleingartenhäuser und Baustellen in Niederösterreich und Wien verübt haben. Die Gesamtschadenssumme beträgt nach Polizeiangaben vom Donnerstag 114.000 Euro. Zwei Beschuldigte im Alter von 27 und 29 Jahren wurden festgenommen und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Ein 33-jähriger Komplize befindet sich in Deutschland in Haft.

In Favoriten festgenommen

Als Tatzeitraum gilt April bis August diesen Jahres. Für den 27-jährigen albanischen Staatsbürger und den 29-jährigen Kosovaren klickten nach Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich am 3. August in einer Wohnung in Wien-Favoriten die Handschellen. Sichergestellt wurden dort und in einem Täterfahrzeug Einbruchswerkzeug sowie Diebesgut.