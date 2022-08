Trickdiebinnen baten 94-Jährige um Wasser: Festgenommen

Zwei mutmaßliche Trickdiebinnen wurden am Donnerstag in Wien-Meidling festgenommen. Die beiden Frauen aus Rumänien (18 und 32 Jahre alt) klingelten an der Haustür einer 94-Jährigen. Erst bettelten sie um etwas Geld. Die Seniorin händigte ihnen einen geringen Betrag aus. Dann baten die Frauen um Wasser und folgten der Pensionistin ins Haus.

Die 94-Jährige bemerkte, dass die Frauen plötzlich Schubladen und Kästen durchsuchten. Anscheinend waren sie auf der Suche nach Wertgegenständen. Sofort informierte die Bewohnerin ihren Nachbarn, der zu Hilfe eilte. Er verfolgte die mutmaßlichen Diebinnen schließlich auch und verständigte die Polizei.

Die Frauen wurden wenige Straßen weiter angehalten und festgenommen. Erbeutet hatten sie nichts. Wie sich herausstellte, dürfte die 32-Jährige bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen sein.

