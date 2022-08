Fahndung nach schwerem Raub in Wien-Brigittenau

Gestern am frühen Abend soll ein junger Mann eine Trafik in der Dresdner Straße in Brigittenau überfallen haben. Er dürfte eine Mitarbeiterin mit einem Klappmesser bedroht und anschließend mit Bargeld in unbekannter Höhe geflüchtet sein.

Verletzt wurde keiner, die Polizei startete sofort mit einer Fahndung, diese verlief bis jetzt erfolglos. Die Wiener Polizei ersucht alle Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 zu melden.

Gesuchte Person trug lila Mundschutz

Die Person dürfte männlich, circa 18 bis 25 Jahre alt und 170 bis 180 Centimeter groß sein. Er hat eine schlanke Statur und dunkles mittellanges Haar. Zum Tatzeitpunkt trug er ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift, eine graue Kapuzenweste, eine helle lange Hose, lila Mundschutz sowie einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift.

