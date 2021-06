Trickbetrüger bringen 58-jährige Wienerin um fünfstelligen Betrag

Die Trickbetrüger haben wieder zugeschlagen. Diesmal war das Opfer eine 58-jährige Frau in Wien-Favoriten. Am Donnerstag soll sie von einem unbekannten Mann per Telefon kontaktiert worden sein. Der unbekannte Tatverdächtige hat sich als Kriminalbeamter ausgegeben und die Frau vor einer angeblichen Einbrecherbande gewarnt.

Die 58-Jährige hat sich dazu überreden lassen, insgesamt drei Bankabhebungen durchzuführen. Im Anschluss hat sie das Bargeld in fünfstelliger Höhe an einen zweiten unbekannten Mann ausgehändigt. Erst nach der Übergabe kam der Frau die Situation verdächtig vor und sie verständigte die Polizei.

Tipps zur Vermeidung

Der sogenannte "Polizei-Trick" brachte bereits einige Menschen um ihr Vermögen. Vor allem ältere Personen sind davon betroffen. Die Täter kontaktieren ihre Opfer telefonisch über eine nicht nachvollziehbare Internetverbindung, wobei die Telefonnummer, die am Display erscheint, manipuliert wurde und beispielsweise +43 133 133 oder ähnliches mit Polizeibezug anzeigt.

Um Vorfälle wie diese zu vermeiden, verweist die Polizei darauf, dass sie niemals die Behebung und Ausfolgung von Bargeld verlangen.

Verdächtige Telefonate sollte man am besten gleich abbrechen und die Polizei (133) kontaktieren.

