Treffpunkt Wien: Von Bauchgefühl und Backstuben

Lustig eigentlich, dass es dann auch so passiert ist. „Es hat sicher ganz viel mit Glück zu tun“, sagt sie. Auch ihr Weg in die Schauspielerei an sich. „Ich dachte ja lange, dass ich Medizinerin werde.“ Der Körper hat sie fasziniert, Biologie war stets ihr Lieblingsfach. Erst kurz vor der Matura entdeckte sie über einen Schultanzkurs und ein Stadtschauspiel ihre Liebe zum Darstellen. „Da gab es eine Probe, in einem leeren Raum mit großer Fensterfront und Parkettboden – in dem Moment wurde mir klar: Das möchte ich tun.“

Bloß musste sie dann feststellen, dass an den Schauspielschulen auf 1.000 Bewerber oft nur 10, 15 Plätze warten. Als sie an der ersten Schule nicht genommen wurde, wollte sie ihren Plan fast hinschmeißen. Aber ein Freund ließ sie nicht aus, brachte sie zur nächsten Schule und während sie noch überlegte, ob sie das Vorsprechen spritzen sollte, kam die Gruppe an Bewerbern an ihr vorbei, sammelte sie auf. „Und dann wurde ich gleich als Erste aufgerufen, bevor ich richtig nervös werden konnte.“

Vielleicht brachte das den Unterschied: Sie wurde genommen.

Ist sie nun, kurz vor der Premiere, nervös? „Oh ja“, sie lacht. „Aber im positiven Sinn, ich bin extrem wach, aufnahmefähig.“ Kaffee braucht sie da keinen. Und so bestellt sie nun lieber einen Grüntee.