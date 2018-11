Treffpunkt Wien: „Viele geben’s Köpferl in den Sand“

Was hat ihr Vater ihr näher gebracht? „Er hat immer gesagt: ,Das, worauf man sich konzentriert, wächst.’ Man muss also bei einer Sache bleiben, durch die Schwierigkeiten durch, damit sie blühen kann. Das habe ich mir zu Herzen genommen.“ Und: „Er ist der disziplinierteste Mensch, den ich kenne“, sagt sie. „Er fängt um sieben Uhr früh an zu malen und hört um sieben Uhr abends auf. Da ist keine Spur von einem Bohemien. Mein Vater ist ein harter Arbeiter.“

Die Arbeit mit seinen Liedern bringe ihr auch die Geschichte näher. „Dieses unglaubliche Gefühl der Möglichkeiten nach dem Krieg, das ist mir erst jetzt bewusst geworden. Mein Vater hat sich aufs Fahrrad gesetzt und ist nach Afrika gefahren. Ein Kilo Speck, ein Kilo Zucker und Sandalen umgeschnallt – und los. Das hat mich sehr inspiriert.“

So wie sie mit ihrem Stück inspirieren möchte. Jenen Menschen, die Texte näherbringen möchte, die nicht mit ihnen aufgewachsen sind. Derzeit ist sie am Textlernen. Die größte Herausforderung sieht sie in der Sprache, obwohl sie in Wien groß geworden ist: „Dieses Wienerisch, des konn i ned so wirklich’“, sagt sie und lacht. „Gestern hat mein Vater zu mir gesagt: ,Du sprichst Wienerisch wie eine Josefstadt-Schauspielerin. A bissl g’spritzt.“