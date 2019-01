Treffpunkt Wien: Reisfleisch und Revolution

Apropos besser, spinnt er weiter. Wien würde sich ja ständig zum Besseren entwickeln. „Wenn ich denke in den 70er-Jahren, da hab ich den Hofa geschrieben (er verfasste den Text für den Ambros-Hit, „,Da Hofa, Anm.) , da war alles so verknöchert, so komisch. Deshalb kam es damals ja auch zur Revolution der langen Haare. Die Beatles sorgten ja auch deshalb so für Aufsehen, weil sie so lange Haare hatten. Das war wie heute die Gelbwesten, ein Zeichen des Revoluzzertums. Damals hat es geheißen: ,Ein Bursch hat ein sauberes Genick zu haben.‘“