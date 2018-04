Treffpunkt Wien: Ritterlich gestärkt ins Bergwerk

Als sich Gerhard Liebmann seinen Weg durchs Café Ritter bahnt, fällt der Blick auf seinen Koffer. Es ist ein knallgelber „Minions“-Koffer. „Ich hab ihn ja für meine Tochter gekauft“, sagt der Schauspieler, als er sich hingesetzt hat. „Aber sie fand ihn nicht cool, also benutz ich ihn jetzt. Er ist aber richtig praktisch, weil man ihn am Förderband sofort erkennt. Und weil man oft ins Gespräch kommt.“ Er lacht.

Direkt nach dem Kaffeehausbesuch geht es für den Schauspieler nach Altaussee. Nachdem er jüngst in Wien für „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ vor der Kamera stand, wartet in der Steiermark das nächste Filmprojekt: „Ein Dorf wehrt sich“.

Worum geht’s? Die Nazis haben im Zweiten Weltkrieg Schätze in Salzbergwerken gebunkert, erzählt Liebmann, etwa in dem in Altaussee. Vor dem Einmarsch der Alliierten wollten sie das Bergwerk sprengen, damit den Alliierten nichts in die Hände fallen würde. Einige Bergwerksarbeiter konnten das verhindern. „Und so einen Arbeiter spiel ich“, sagt Liebmann, während der Kellner Kaffee serviert. Verlängert, schwarz, ohne Zucker. So trinkt er ihn stets und davon ziemlich viel. Eineinhalb Liter am Tag werden es mitunter.