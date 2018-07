Treffpunkt Wien: Geheimniskrämerei bei Joseph Brot

Damit hat sich der Unternehmer Josef Weghaupt in Österreich einen Namen gemacht. Vier „Joseph Brot“-Filialen betreibt er mittlerweile in Wien, eine im Waldviertel. Oft stehen die Kunden an der Theke Schlange. Aber das nehmen sie in Kauf, auch den stattlichen Preis von 7,20 Euro für ein Kilo Josephbrot. Weil es eben so gut ist.

Die Filiale inklusive Bistro in der Landstraßer Hauptstraße gibt es seit 2013. Der Start war nicht einfach, es gab Probleme mit der Betriebsanlagengenehmigung, fast hätte das eine finanzielle Krise ergeben. Heute ist das alles überstanden. Der puristisch gehaltene hohe weiße Raum mit der Deckenleuchte, die aus Kleiderhaken zu bestehen scheint, ist gut gefüllt.