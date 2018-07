Treffpunkt Wien: „Die wahre Liebe lässt blühen“

Kann die wahre Liebe am falschen Zeitpunkt scheitern? „Ja“, glaubt Johannes Krisch. „Aber ich denke, es wird auch seinen Grund gehabt haben, warum sie nicht zusammengekommen sind. Vielleicht hätten sie gar nicht zueinander gepasst.“ Gibt es denn die wahre Liebe? „Klar“, sagt er, und ergänzt lachend: „Meine.“ Nachdenklicher fährt er fort: „Da haben sich zwei Seelen gefunden, auf der unendlichen Zeitreise, endlich.“

Und was wahre Liebe ausmacht? „Sie fordert nicht, lässt den anderen blühen. Sonst ist die Liebe eine Blume, die ich pflücke, und dann ist sie kaputt. Man muss sie in der Erde lassen, damit sie für sich selbst sein kann. Alles andere ist Egoismus.“ Aber natürlich sei das in einer Welt des wachsenden Egoismus immer schwieriger, räumt er ein.