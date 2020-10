Traum von eigener Pferdezucht geplatzt: Sieben Jahre Haft

Den Geschädigten gegenüber gab er sich als Pferdezüchter und Gutsbesitzer aus und erwarb in Österreich und Deutschland mehrere Pferde rechtsverbindlich, wobei es aber zu keinen Übergaben kam, da er nur geringfügige Anzahlungen leistete und gefälschte Bestätigungen vorlegte, die als solche erkannt wurden.

Ein Pferd namens "Ballzauber" im Wert von umgerechnet 42.000 Euro hatte der Mann allerdings erfolgreich in den USA verschiffen lassen.

Gerichtspsychiater Peter Hofmann bescheinigte dem Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung. Diese sei jedoch nicht sehr stark ausgeprägt und habe daher keine Zurechnungsunfähigkeit bewirkt. Der Sachverständige billigte dem 39-Jährigen aber eine herabgesetzte Steuerungsfähigkeit zu.

Schadenshöhe von 300.000 Euro

"Bei aller Bitterkeit, es tut mir irrsinnig leid", sagte der 39-Jährige am Ende der Verhandlung. Er sei großteils schuldig, aber nicht in jedem einzelnen Anklagepunkt. Ein vermeintlicher Zuchthengst sei in Wahrheit "grottenschlecht" gewesen: "Er wurde inzwischen kastriert."

Der Betrüger wurde schließlich weitgehend anklagekonform zu einer Schadenssumme von über 300.000 Euro schuldig erkannt, wobei es in den meisten Fällen beim Versuch geblieben war. Den tatsächlich angerichteten Schaden bezifferte der Schöffensenat mit 80.000 Euro.

Zusätzlich zur verhängten Freiheitsstrafe wurde der bedingt nachgesehene Strafrest aus der Vorverurteilung - 13 Monate - widerrufen, so dass der 39-Jährige im Fall der Rechtskraft insgesamt über acht Jahre absitzen muss. Verteidigerin Astrid Wagner erbat Bedenkzeit, Staatsanwalt Filip Trebuch gab vorerst keine Erklärung ab.