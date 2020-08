Pferdezucht ohne Geld: Ein „Träumer“ muss vor Gericht

Flug nach Thailand gebucht

So soll er etwa auch einen Business-Flug nach Thailand gebucht haben. Um an die Zuchtstute „Konzertina“ im Wert von 80.000 Euro oder an einen Range Rover zu gelangen, soll er gefälschte Online-Banking-Auszüge präsentiert haben. In diesen Fällen blieb es, wie auch bei einigen anderen, beim Versuch. Mancher Händler durchschaute die Masche des Verdächtigen, der nun in U-Haft sitzt.