Betrugsprozess: Mann träumte von eigener Pferdezucht

Während der jüngsten Haftstrafe glitt der gelernte Gärtner nach eigenen Angaben immer stärker in eine "Parallelwelt" ab, in der er ein Pferdegestüt betrieb. "Ich habe mich in Lüftschlösser geflüchtet, mir ist der Sinn für die Realität völlig verloren gegangen", sagte er. Das ständige Scheitern habe er nicht mehr ertragen, deshalb habe er sich in die Welt der Trakehner geflüchtet.