Trauer nach Prager Amoklauf: Doch ein Todesopfer mit Wien-Bezug

Eine Pfarre in Wien-Döbling trauert um den Oberministranten, der eines der Opfer des Prager Amoklaufs ist. Wie erst jetzt bekannt wurde, befand sich unter den 14 Ermordeten in der Karlsuniversität auch ein Tscheche, der in Wien lebte.

Der 34-Jährige habe ein Zimmer im Pfarrhaus bewohnt "und war einer der Aktivposten der Döblinger Pfarrgemeinde", berichtete Kathpress am Sonntag.

