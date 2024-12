Trafik am Maurer Hauptplatz mit Pistole überfallen

Am Samstag soll in den frühen Morgenstunden eine Trafik am Maurer Hauptplatz in Liesing überfallen worden sein. Ein maskierter Mann habe die Trafikantin dazu gezwungen Wertgegenstände herauszugeben. Das wird auf Anfrage auch von der Polizei bestätigt. Ob die Pistole echt gewesen sei, ist derzeit noch nicht klar.

Heurigenwirt Reinhard Lentz hat die Tat selbst zwar nicht gesehen, sei als Frühaufsteher, wie er selbst sagt, allerdings schon unterwegs gewesen und habe in der Nähe gefrühstückt.

Anwesende befragt

Mehrere Polizeiautos seien angerückt, erzählt er im Gespräch mit dem KURIER. Als er bei der Punschhütte angekommen sei, die er mit anderen Mitgliedern des Weinbauvereins, am Hauptplatz betreut, wurde er von der Polizei befragt.