Trächtige Katzen-Schwestern bei Eiseskälte in Karton ausgesetzt

Weil sich die Katzen sehr ähnlich und auch beide zwei Jahre alt sind, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Schwestern. „Wir gehen stark davon aus, dass die beiden durch ihre Trächtigkeit zu einer ungewollten Belastung geworden sind. Daher appellieren wir an alle Halterinnen und Halter: Lassen Sie Ihr Tier rechtzeitig kastrieren“, sagt Benda.

Besitzern droht hohe Geldstrafe

Das Aussetzen von Tieren ist in Österreich strengstens verboten und wird mit Strafen von bis zu 7.500 Euro geahndet. Diese Strafe droht auch denjenigen, die Peach und Pineapple einfach ihrem Schicksal überlassen haben. „Gerade trächtige Katzen sind besonders schutzbedürftig und sollten liebevoll umsorgt werden. Ich hoffe auf Hinweise aus der Bevölkerung, um diejenigen, die die beiden so herzlos ausgesetzt haben, auch zur Verantwortung zu ziehen“, sagt Thomas Benda.

Da beide in Kürze ihre Babys bekommen werden, wurden sie einer unserer erfahrensten Pflegerinnen, Marion W., übergeben. Knapp 90 trächtige Katzen bzw. Kitten aus dem TierQuarTier hat Marion W. bereits aufgezogen und ihnen so den Start in ein neues Leben ermöglicht. Peach und Pineapple dürfen bei Marion W. ihre Kitten in Ruhe zur Welt bringen und sie auch großziehen, bis sie bereit sind, um vermittelt zu werden.