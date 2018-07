Tourismus im Wandel: Urlauben in fremder Leute Wohnungen

„Es muss authentisch sein.“ Markus Müllegger (37) möchte sich bei Auslandsaufenthalten wie Zuhause fühlen. Bewusst wurde ihm das 2010, als er beruflich für ein Jahr nach Taipei ging und in einem Appartement-Komplex unterkam. Es gab Pool, Sauna, Dampfbad. „Also alles, was das Herz begehrt. Aber erfüllt hat mich das nicht – weil ich das echte Leben nicht mitbekommen hab’.“

Seit seiner Rückkehr nach Wien ermöglicht er anderen Personen, was er selbst nicht erleben konnte: In seinen mittlerweile 100 „Vienna Residences“ bietet er Wohnungen in normalen Wohnhäusern zur Kurzzeitmiete an. Zum einen monatsweise für berufliche Auslandsaufenthalte, seit Kurzem auch tageweise für private Urlauber.