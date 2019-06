Toter Säugling in Park in Wien-Favoriten gefunden

Am Montag ist ein toter Säugling in Wien-Favoriten gefunden worden. Jugendliche alarmierten die Polizei am Montagvormittag, nachdem sie am Rande des Waldmüllerparks hinter einer Holzplanke eine Plastiktragetasche mit Blutspuren gefunden hatten.

Bei einer Nachschau durch die Beamten wurde ein toter Säugling aufgefunden. Der neugeborene Junge war in Handtücher und eine Damenstoffhose eingewickelt. Ersten Ermittlungen zufolge lag der Säugling bereits drei bis sieben Tage in dem Park.