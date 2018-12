Babyleiche gefunden: 18-jährige Mutter wurde ausgeforscht

Der Fall um die Babyleiche in einer kleinen niederösterreichischen Gemeinde im Bezirk Gänserndorf scheint geklärt. Eine 18-Jährige aus dem Ort konnte am Freitag ausgeforscht werden. Die junge Frau dürfte die Mutter des Kindes sein.

Weil sie die Schwangerschaft verheimlichen wollte, brachte sie den Buben anscheinend alleine zur Welt. Laut Polizei gab sie im Zuge ihrer Befragung an, dass sie nicht gewusst hätte, dass sie schwanger sei. Am Nachmittag des 7. November habe sie das Kind geboren und habe ihren Angaben zufolge an dem Säugling keine Lebenszeichen wahrgenommen. Sie hätte keine Gewalt gegen das Kind ausgeübt, aber auch keine lebenserhaltenden Maßnahmen gesetzt.Das Baby soll kurz nach der Geburt gestorben sein. Danach wurde es in einem Gebüsch abgelegt.