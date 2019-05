Toter bei Wohnungsbrand in Ottakring

Ein Todesopfer forderte Donnerstagabend ein Zimmernbrand in einem Mehrparteienhaus in der Rosa-Luxemburg-Gasse ( Ottakring). Das Feuer war in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen.

Bevor die alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien mit der Brandbekämpfung beginnen konnten, musste die Wohnungstüre der Brandwohnung gewaltsam mittels Brecheisen geöffnet werden, heißt es bei der Wiener Berufsfeuerwehr. Umgehend wurde unter Atemschutz die Wohnung nach Personen durchsucht. Dabei wurde eine leblose Person am Boden liegend aufgefunden, diese wurde in einen gesicherten Bereich getragen und mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Allerdings konnte vom anschließend eingetroffenen Notarzt nur noch der Tod der Person festgestellt werden.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar.